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Захарова обвинила НАТО в попытке втягивания России в гонку вооружений

Захарова обвинила НАТО в попытке втягивания России в гонку вооружений

НАТО путём проведения учений около границ России пытается втянуть Москву в гонку вооружений и сковать боевой потенциал.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат считает, что крупномасштабные учения Steadfast Defender альянса, а также риторика представителей НАТО являются элементами гибридной войны, развязанной против России.

«Они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы», — заявила Захарова.

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