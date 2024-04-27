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В Грузии резко ответили сенаторам США

В Грузии резко ответили сенаторам США

В правящей партии Грузии «Грузинская мечта» резко ответили сенаторам США, которые пригрозили «изменить политику в отношении Грузии» из-за закона об «иноагентах», передает «»Спутник Грузия.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что вместо призывов Конгрессу или Сенату проще позаботиться и обнародовать деньги, поступающие из американского бюджета в Грузию.

«По сей день скрыто, на что тратятся эти деньги, а потом случайно мы узнаем, что деньги американских граждан окольным путем тратятся на финансирование партий, радикальных и дезинформационных группировок, что в конечном итоге бросает тень на американскую помощь самой Грузии», – сказал спикер.

По его словам, Национальный фонд за демократию США не раскрывает, что именно он финансирует в Грузии.

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