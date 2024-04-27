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Руководство Академии ВВС Пакистана посетило Национальный университет обороны Азербайджана

Руководство Академии ВВС Пакистана посетило Национальный университет обороны Азербайджана

Находящиеся с визитом в Азербайджане руководство и слушатели Военной академии ВВС Исламской Республики Пакистан посетили Азербайджанский Национальный университет обороны, сообщает Минобороны.

Гостям рассказали о реформах, проводимых в области военного образования в азербайджанской армии по указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева после славной победы в 44-дневной Отечественной войне, о применяемых технологических инновациях.

Пакистанскую делегацию ознакомили с историей Национального университета обороны, его образовательной системой и учебным процессом, а также научной деятельностью.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду касающихся военного образования вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение стороны обменялись подарками.

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