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Гвинея-Бисау отозвала свой флаг с судов «Флотилии свободы»

Гвинея-Бисау отозвала свой флаг с судов "Флотилии свободы"

Судовой реестр Гвинеи-Бисау отозвал свой флаг с двух судов, входящих в состав новой «Флотилии свободы», которая планирует отправиться к берегам сектора Газа и прорвать морскую блокаду анклава. Об этом заявили на пресс-конференции организаторы акции, чье заявление транслировалось в соцсетях.

Факт отзыва флага ТАСС подтвердил член управляющего совета и руководитель пресс-службы турецкой гуманитарной организации «Фонд защиты прав и свобод (IHH) Мустафа Озбек. IHH входит в состав организаторов от Турции. «Нам действительно понадобится больше времени для подготовки отплытия, учитывая обстоятельства. Организаторы ведут соответствующую работу по перерегистрации судов», – сказал Озбек.

Как указали организаторы на пресс-конференции, «без флага суда не могут выйти в море». «Судовой реестр Гвинеи-Бисау связался с нами с просьбой провести инспекцию нашего основного судна Akdeniz. Это была весьма необычная просьба, поскольку оно уже прошло все необходимые проверки. Тем не менее мы согласились, инспектор прибыл в четверг, а в пятницу днем, еще до завершения проверки, международный реестр Гвинеи-Бисау совершил откровенно политический шаг и проинформировал «Коалицию «Флотилия свободы», что отозвал свой флаг с двух наших судов. Одно из них – это грузовое судно, уже загруженное более чем 5 тыс. т гуманитарной помощи», – сообщили они.

Организаторы также отметили, что Гвинея-Бисау запросила максимально подробную информацию о пункте назначения судов, потенциальных заходах в порты, портах выгрузки, датах и времени на маршруте флотилии, а также официальные документы, разрешающие перевозку гуманитарной помощи. По словам организаторов, такие требования являются нестандартными, поскольку «обычно национальные реестры озабочены безопасностью регистрируемых судов и их соответствием стандартам, а не пунктом назначения и перевозимым грузом».

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