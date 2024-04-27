Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29

48 Просмотров

Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29.

Об этом говорится в публикации посла Азербайджана в Бразилии, Гайане, Суринаме и Эквадоре Рашада Новрузова на платформе «X», сообщает Trend.

Посол отметил, что встреча с коллегами из Эквадора, Гайаны и Суринама прошла в теплой обстановке, и послам этих стран были представлены приглашения от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит COP29 для их передачи президентам Гайаны, Суринама и Эквадора.

«У нас состоялась плодотворная беседа о двусторонних, региональных и многосторонних отношениях стран. Впереди всех нас ждет большая работа, связанная с успешным проведением саммита», – говорится в публикации.