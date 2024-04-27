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Посол: Геноцид в Руанде был организован Францией

Посол: Геноцид в Руанде был организован Францией

Геноцид в Руанде в 1994 году был операцией Франции.

Об этом заявил посол Руанды в Турции и Азербайджане Чарльз Кайёнга после памятной церемонии в связи с 30-й годовщиной геноцида в Руанде, сообщает Report.

Посол отметил, что 30 лет назад в некоторых африканских странах геноцид приобрел характер идеологии.

Дипломат сказал, что несмотря на свободные СМИ и распространенность социальных сетей об ужасном геноциде мало говорят.

«В мире так много свободных СМИ и социальных медиа, но о геноциде не говорят. Те, кто совершил геноцид, проводят кампанию отрицания», – сказал Каёнга.

Посол подчеркнул, что в настоящее время Руанда выступает за соблюдение прав человека и восстановление мира во всем мире и регионе.

«Мы на стороне мира и развития. Мы ведем борьбу для того, чтобы геноцида никогда больше не было. Мы выступаем против расизма, исламофобии, ксенофобии, экстремистской идеологии и всех видов преступлений против человечества», – сказал Ч.Каёнга.

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