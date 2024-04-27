Махмуд Аббас и ряд международных чиновников проведут в Эр-Рияде переговоры по перемирию в Газе

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Президент Палестины Махмуд Аббас и несколько международных чиновников прибудут на этой неделе в Эр-Рияд для переговоров, направленных на достижение мирного соглашения в секторе Газа, которые пройдут в рамках встречи Всемирного экономического форума, заявил в субботу президент ВЭФ Бёрге Бренде, сообщает Reuters.

«Сейчас в Эр-Рияде находятся ключевые игроки, и мы надеемся, что дискуссии приведут к процессу примирения и мира», – сказал Бёрге Бренде на пресс-конференции в Эр-Рияде, добавив, что на повестке дня будет стоять вопрос о гуманитарном кризисе в Газе.