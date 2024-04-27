Кремль поддерживает продолжение контактов между Баку и Ереваном |
Reuters: До конца мая РМК покинет Карабах |
Сотрудник ANAMA пострадал при взрыве мины в Шушинском районе |
В ближайшие дни жители села Сус вернутся на родную землю (фото) |
Киев ударил по военному аэродрому и НПЗ в Краснодарском крае (обновлено) |
Напавший на Фазиля Мустафу планировал теракты в госучреждениях |
Турецкий сейсмолог прогнозирует мощное землетрясение в Стамбуле |
Коротченко: Ходжалинский геноцид – это установленное преступление |
Спецслужбы США заявили о непричастности Путина к ликвидации Навального |
Главное Мир

Махмуд Аббас и ряд международных чиновников проведут в Эр-Рияде переговоры по перемирию в Газе

Махмуд Аббас и ряд международных чиновников проведут в Эр-Рияде переговоры по перемирию в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас и несколько международных чиновников прибудут на этой неделе в Эр-Рияд для переговоров, направленных на достижение мирного соглашения в секторе Газа, которые пройдут в рамках встречи Всемирного экономического форума, заявил в субботу президент ВЭФ Бёрге Бренде, сообщает Reuters.

«Сейчас в Эр-Рияде находятся ключевые игроки, и мы надеемся, что дискуссии приведут к процессу примирения и мира», – сказал Бёрге Бренде на пресс-конференции в Эр-Рияде, добавив, что на повестке дня будет стоять вопрос о гуманитарном кризисе в Газе.

Теги:
Из этой рубрики
Украина вывела из строя российскую РЛС (видео)
Мир

Украина вывела из строя российскую РЛС (видео)

2024/04/27, 17:00
Махмуд Аббас и ряд международных чиновников проведут в Эр-Рияде переговоры по перемирию в Газе
Мир

Махмуд Аббас и ряд международных чиновников проведут в Эр-Рияде переговоры по перемирию в Газе

2024/04/27, 16:49
Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29
Мир

Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29

2024/04/27, 16:22
В Китае спустили на воду подлодку типа Hangor для ВМС Пакистана
Мир

В Китае спустили на воду подлодку типа Hangor для ВМС Пакистана

2024/04/27, 16:07
Турецкий сейсмолог: "Мощное землетрясение произойдет в Стамбуле"
Мир

Турецкий сейсмолог: «Мощное землетрясение произойдет в Стамбуле»

2024/04/27, 14:55
В Армении привлечены к ответственности военнослужащие, протестовавшие против делимитации границы
Мир

В Армении привлечены к ответственности военнослужащие, протестовавшие против делимитации границы

2024/04/27, 14:50
Армяне продолжают блокировать межгосударственную дорогу с Грузией
Мир

Армяне продолжают блокировать межгосударственную дорогу с Грузией

2024/04/27, 13:56
Число жертв в Газе достигло 34388
Мир

Число жертв в Газе достигло 34388

2024/04/27, 13:50
На московском аэродроме подожгли вертолет
Мир

На московском аэродроме подожгли вертолет

2024/04/27, 13:23