Азербайджанские министры представят страну в Тюркском инвестфонде

Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщает Trend.
Согласно распоряжению, руководителем от Азербайджана в Совете руководителей Тюркского инвестиционного фонда назначается министр экономики Азербайджана, а альтернативным руководителем – министр финансов Азербайджана и они наделяются полномочиями представлять Азербайджан в этом Фонде.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.