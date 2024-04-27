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Азербайджанские министры представят страну в Тюркском инвестфонде

Азербайджанские министры представят страну в Тюркском инвестфонде

Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, руководителем от Азербайджана в Совете руководителей Тюркского инвестиционного фонда назначается министр экономики Азербайджана, а альтернативным руководителем – министр финансов Азербайджана и они наделяются полномочиями представлять Азербайджан в этом Фонде.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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