На участке госграницы Азербайджана и Армении временно ограничат движение

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28 апреля с 11:00 будет частично ограничено движение транспортных средств в связи со строительством надземного пешеходного перехода на 43-м км автодороги М6 Гаджигабул – Бахрамтепе – Миндживан – госграница с Республикой Армения (территория Сабирабадского района). сообщает пресс-служба ГААД.

В связи с этим обстоятельством водителей просят быть внимательными при движении на вышеупомянутом участке в указанное время, соблюдать правила дорожного движения и управлять автомобилями в соответствии с требованиями временных дорожных знаков, установленных на территории.