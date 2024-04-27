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Главное Общество

На участке госграницы Азербайджана и Армении временно ограничат движение

На участке госграницы Азербайджана и Армении временно ограничат движение

28 апреля с 11:00 будет частично ограничено движение транспортных средств в связи со строительством надземного пешеходного перехода на 43-м км автодороги М6 Гаджигабул – Бахрамтепе – Миндживан – госграница с Республикой Армения  (территория Сабирабадского района). сообщает пресс-служба ГААД.

В связи с этим обстоятельством водителей просят быть внимательными при движении на вышеупомянутом участке в указанное время, соблюдать правила дорожного движения и управлять автомобилями в соответствии с требованиями временных дорожных знаков, установленных на территории.

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