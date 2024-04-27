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Состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос» (видео)

Состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос» (видео)

27 апреля в воинской части Военно-морских сил (ВМС) состоялась церемония очередного выпуска «Базового курса морских коммандос», в котором также приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщили в Минобороны.

В торжественной церемонии участвовали первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, первый заместитель министра обороны Республики Казахстан – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, а также турецкие и казахстанские военнослужащие.

Сначала были возложены цветы к мемориалу шехидов, воздвигнутому на территории воинской части, почтена их светлая память.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Казахстана.

Начальники генеральных штабов Азербайджанской Армии и Вооруженных Сил Республики Казахстан, выступая на мероприятии, отметили важность проведения подобных курсов и тренингов в целях подготовки квалифицированных и профессиональных военных кадров.

В то же время было положительно оценено участие азербайджанских и казахстанских морских пехотинцев в совместных учениях на высшем уровне.

Было отмечено, что в оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024», которые пройдут в текущем году в казахстанском городе Актау, примут участие группа военнослужащих из всех родов войск Азербайджанской Армии, а также авиационные средства и военные корабли.

Занятия по специальной подготовке военнослужащих, проведенные азербайджанскими и турецкими инструкторами на морском полигоне и тренинговом центре ВМС, были высоко оценены.

Генерал-полковник К.Велиев поблагодарил профессиональных инструкторов за высокий уровень организации и проведения курса, поздравил выпускников, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Затем отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню, выпускникам были вручены сертификаты, отличившиеся военнослужащие и инструкторы были награждены.

После завершения официальной части было продемонстрировано современное оружие, боевые и транспортные средства, находящиеся в распоряжении морских пехотинцев и спецназа.

В заключение были продемонстрированы тактико-специальные занятия морского спецназа, состоялись показательные выступления водолазов подразделений подводного нападения и подводной обороны.

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