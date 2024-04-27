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Кремль поддерживает продолжение контактов между Баку и Ереваном

Кремль поддерживает продолжение контактов между Баку и Ереваном

Россия выступает за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией для урегулирования всех спорных вопросов и подписания мирного договора.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора», – сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

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Кремль поддерживает продолжение контактов между Баку и Ереваном
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