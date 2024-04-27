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На московском аэродроме подожгли вертолет

На московском аэродроме подожгли вертолет

В Москве подожгли вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру». Возбуждено уголовное дело о теракте, передает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что пожар на аэродроме Остафьево произошёл на ночь с 25 на 26 апреля. Неизвестный поджёг пожарный вертолёт, принадлежащий ГКУ МАЦ, который стоял на стоянке «Северная».

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, огонь потушили пожарные аэропорта Остафьево.

По инфоррмации реурса, вертолёт был зачехлён, а в день поджога он находился на техническом обслуживании.

«На месте происшествия криминалисты нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.

По данным «Базы», Следственным комитетом на водном и воздушном транспорте возбуждено уголовное дело о теракте.

Вертолёты Ка-32 используются «Московским авиационным центром» для тушения пожаров», – пишет Telegram-канал.

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