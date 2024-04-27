Фуад Мамедов получил премию Всемирной академии

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Основоположник культурологической науки в Азербайджане, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Академии государственного управления при президенте Азербайджана, президент Ассоциации культуры Азербайджана «Симург» Фуад Мамедов награжден международной премией «Глобус» Всемирной академии слова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АКА «Симург».

«Награда, врученная президентом Всемирной Академии Слова, академиком Хайраттином Ивгином, явилась еще одной высокой оценкой вклада азербайджанской культурологии в мировую культурологическую науку, образование и просвещение, в развитие прогрессивных идей, инновационного мышления и диалог культур человечества», – отмечается в сообщении.