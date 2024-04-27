Балаян: Помощь пограничников РФ в ереванском аэропорту не нужна

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Сейчас настало время, когда власти Армении решили, что больше нет необходимости в помощи российских пограничников, наших коллег, партнеров и друзей, в аэропорту Звартноц. Об этом в интервью The Moscow Times заявил посол Армении при ЕС Тигран Балаян.

«Это не означает, что мы не нуждаемся в присутствии российских пограничников или российской базы на данный момент.

Как недавно заявил премьер Пашинян, речи о выводе российской военной базы не идет. Ее нахождение не имеет ничего общего с договоренностями по ОДКБ. Она находится в Армении на основе двустороннего договора», – подчеркнул посол.