В Баку потеплеет до 31° тепла

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление повысится и составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных горных территориях временами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.