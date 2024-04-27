Президент Черногории приглашен на COP29 (фото)

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Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова в рамках официального визита в Черногорию провела встречу с президентом этой страны Яковом Милатовичем. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Передавая главе государства Черногории приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова также вручила ему письмо с приглашением принять участие в предстоящей в нашей стране конференции COP29.

Президент Яков Милатович подчеркнул, что Азербайджан – дружественное для Черногории государство, и отметил развитие отношений между нашими странами. Г-н Милатович добавил, что Азербайджан является одним из основных инвесторов в Черногории и, в особенности, выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в сфере туризма.

Поздравив Азербайджан с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН по изменению климата – COP29 – президент Яков Милатович с удовлетворением вспомнил о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Дубае в рамках COP28.

Кроме того, президент Черногории передал поздравления с победой главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах, которые состоялись в нашей стране в этом году. Было отмечено, что и члены черногорского парламента наблюдали за этими выборами.

Черногория является дружественным государством для Азербайджана и его партнёром по словам Якова Милатовича, добавившего, что в прошлом году исполнилось 15 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами. За прошедший период были налажено продуктивное сотрудничество в ряде сфер.

На встрече была подчёркнута важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы между нашими странами, подписания новых соглашений. Отмечалось, что усиление работы комиссии по экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению отношений в этой области. Кроме того, говорилось о значении укрепления гуманитарных связей и контактов между людьми.

Речь шла и о важности межпарламентского сотрудничества в развитии отношений между нашими странами. Также акцентировалась важность взаимной поддержки наших стран в рамках международных организаций, в том числе межпарламентских институтов, в то время, когда в мире существуют двойные стандарты.

Сагиба Гафарова коснулась темы отказа в подтверждении полномочий делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе текущего года. Она упомянула, что Черногория не приняла участия в голосовании по данному вопросу, потом подвергнув критике принятые Европейским Парламентом в отношении нашей страны предвзятые резолюции.

Порицая пристрастные кампании и давление на Азербайджан со стороны некоторых международных организаций, спикер Милли Меджлиса заявила, что Азербайджан идёт своим путем. Кроме того, она поведала о делимитационном процессе между двумя странами, выразив надежду на скорое подписание мирного соглашения. Было упомянуто и то, что в результате проведенных переговоров Армения согласилась вернуть Азербайджану 4 оккупированных села.

Далее, Сагиба Гафарова рассказала о шагах Франции, нацеленных на усиление напряженности в нашем регионе, сказав при этом, что упомянутое государство демонстрирует просчитанный подход, целью которого является разжигание нового конфликта.

Спикер Милли Меджлиса прокомментировала перспективы открытия транспортных линий в регионе. Восстановление транспорта и коммуникаций принесёт пользу всему региону, по её словам. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся масштабные восстановительные и строительные работы; на этих территориях строятся новые города и села. Сагиба Гафарова также рассказала о роли Азербайджана как надежного поставщика энергии и участника обеспечения энергетической безопасности Европы.

Президент Черногории озвучил надежду на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, что, как он подчеркнул, послужит развитию региона.

На встрече также имел место обмен мнениями на иные темы, представляющие интерес для обеих сторон.

По завершению беседы спикер Милли Меджлиса вручила президенту Черногории книгу «Карабах до и после оккупации».