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Азербайджан заявил о готовности к экспорту нефтепродуктов в Кыргызстан

Азербайджан заявил о готовности к экспорту нефтепродуктов в Кыргызстан

Азербайджан готов начать поставки нефтепродуктов в Кыргызстан.

Об этом сказал министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

По его словам, которые цитируют кыргызским СМИ, Азербайджан занимает одно из лидирующих мест среди экспортеров нефтепродуктов. В ближайшем будущем в Кыргызстане также начнет работу нефтеперерабатывающий завод «Джунда», который будет потреблять более 1 миллиона тонн топлива ежегодно.

«В связи с этим с руководством SOCAR были обсуждены вопросы поставок нефти в Кыргызстан. Они со своей стороны готовы к сотрудничеству. В настоящее время нами прорабатывается вопрос логистики», – подчеркнул министр.

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