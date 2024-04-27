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В Баку прошла акция в честь азербайджанцев, погибших в ВОВ (видео)

В Баку прошла акция в честь азербайджанцев, погибших в ВОВ (видео)

Акция «Сад памяти» в честь героев-азербайджанцев, погибших в Великой Отечественной войне, состоялась в Баку. Об этом информирует «Спутник».

В ней приняли участие сотрудники посольства России в Баку, участники движений «Волонтёры Победы Азербайджана», «Бессмертный полк Азербайджана» и соотечественники.

На Сабунчинском воинском кладбище высажено 79 деревьев в честь 79-летия Победы.

Акция пройдёт также 4 мая на Ясамальском воинском кладбище и 12 мая в Хазарском районе.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года.

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