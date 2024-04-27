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Напавший на Фазиля Мустафу планировал теракты в госучреждениях

Напавший на Фазиля Мустафу планировал теракты в госучреждениях

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сариджанова, Эльшада Аскерова, Сабухи Ширинова, задержанных в связи с покушением на депутата Фазиля Мустафу. Об этом сообщает АПА.

Рустам Рустамов, допрошенный в качестве свидетеля на процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева в Бакинском суде по тяжким преступлениям, сообщил, что работает в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД:

«В Главное управление поступила информация о том, что Рашад Ахмедов занимается оборотом наркотиков. Сразу же была создана оперативная группа, которую я возглавил. 14 апреля прошлого года мы провели операцию в поселке Алят, Рашад Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого».

Затем судья объявил о завершении допроса свидетелей. Судья объявил о начале этапа изучения документов по делу.

Азер Сариджанов сказал, что они хотели наказать Фазиля Мустафу, потому что тот был против религиозных выступлений.

Отвечая на вопросы судьи, Азер Сариджанов сказал, что признает себя виновным в планировании терроризма. Обвиняемый сказал, что планировал теракты и в других государственных учреждениях, застрелить всех, кроме женщин.

После этого были обнародованы два показания Азера Сариджанова в ходе предварительного следствия.

В своих показаниях он указал, что планировал проникнуть в другие государственные учреждения с автоматом и пистолетом и стрелять во всех, кто попадется на его пути: «Но, будучи пойманным, я не смог реализовать ни один из этих планов».

Очередное судебное заседание назначено на 10 мая.

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