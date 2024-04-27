Турецкий сейсмолог прогнозирует мощное землетрясение в Стамбуле

122 Просмотров

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, спрогнозировал подземные толчки в мегаполисе магнитудой 7,6.

Турецкие власти планируют расселить в Стамбуле жителей порядка 1,5 млн квартир не сейсмостойких домов, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города.

Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но невозможно предсказать точно, когда ударит стихия. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тыс зданий, около 4,5 млн граждан может понадобиться временное жилье.

«Мы ожидаем землетрясение магнитудой 7,2, максимум 7,6 в Стамбуле. Одно из этих землетрясений мы ожидаем на разломе Адалар, а другое – на разломе Кумбургаз, который соединяется с этим разломом Адалар. Если оба эти разлома «разорвутся» вместе, они могут достигнуть 7,5, но Кумбургазский разлом может вызвать землетрясения магнитудой 7,2. Эти два разлома заблокированы. Эти запертые разломы однажды разорвутся», – приводит слова сейсмолога газета Dünya.

Сейсмолог пожаловался на отсутствие должной реакции, когда предупреждал о вероятности сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше, на юго-востоке страны.

«Мы кричали и кричали о землетрясении в Кахраманмараше, но никто не слушал. Теперь мы боимся, что история повторится, мы снова говорим одно и то же: однажды все закончится», – сказал профессор.