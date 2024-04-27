Замминистра заявил о новом этапе в развитии агросектора страны

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Аграрный сектор Азербайджана вступил в качественно новый этап.

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров в ходе совещания на тему «Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата».

«Предпринятые шаги в направлении повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и развития отрасли в Азербайджане, привели к развитию аграрной сферы. Засоление почв, сокращение водных и земельных ресурсов в мире оказывает серьезное влияние на аграрный сектор. Поэтому применение современных технологий имеет особое значение в преодолении возникших трудностей. Можно уверен сказать, что Азербайджан вступил в новый качественный этап», – приводит «Тренд» его слова.