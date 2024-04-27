Коротченко: Ходжалинский геноцид – это установленное преступление

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Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко рассказал о значении поисков жертв геноцида в Ходжалы для расследования военных преступлений Армении, совершенных в начале Карабахской войны.

«Ходжалинский геноцид – это установленное преступление, которое было совершено армянскими военными и террористическими элементами, прибывшими с Ближнего Востока для участия в боевых действиях на стороне армянских вооруженных формирований. Каждое обнаружение жертв тех страшных событий – это возможность для комплексного проведения и экспертизы и, самое главное, юридических действий по поиску и привлечению виновных к ответственности. Потому что преступления военного характера против гражданского населения не имеют срока давности. Следовательно, его участники и организаторы, если они живы, могут быть привлечены к ответственности», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

«Я полагаю, необходимо инициировать признание парламентами ведущих стран мира и международными организациями фактов геноцида в Ходжалы. С этой целью нужно создавать юридическую основу для проведения международного судебного процесса над армянскими политиками и военными, кто отдавал преступные приказы и кто их выполнял. Существует большая доказательная база в виде соответствующего архива фото- и кинодокументов того времени. А каждое найденное захоронение жертв дает еще более сильные документальные свидетельства, реальную фактуру следов преступлений. Все они станут новой доказательной базой для будущего международного процесса над армянскими преступниками», – подчеркнул Игорь Коротченко.

«По каждому найденному захоронению Азербайджан проводит подробные расследования, и желательно, чтобы всем новым фактам военных преступлений Армении давалась также международно-правовая оценки с приглашением зарубежных экспертов. Нужно, чтобы факты, которые будут зафиксированы, были максимально доступны, в том числе для зарубежных стран, которые объективно смотрят на события Карабахской войны и не отмечаются какой-либо ангажированностью», – добавил главный редактор «Национальной обороны».