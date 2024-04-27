Напавший на Фазиля Мустафу планировал теракты в госучреждениях |
Турецкий сейсмолог прогнозирует мощное землетрясение в Стамбуле |
Коротченко: Ходжалинский геноцид – это установленное преступление |
Спецслужбы США заявили о непричастности Путина к ликвидации Навального |
За сутки Россия потеряла на украинском фронте более 1100 военнослужащих |
Киев нанес удар дронами по НПЗ в Краснодарском крае, есть повреждения |
СМИ опубликовали подробное описание Стамбульских соглашений между Украиной и Россией |
Алиев и Шольц провели совместную пресс-конференцию (фото) |
США выделили 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине |
Главное Мнения

Коротченко: Ходжалинский геноцид – это установленное преступление

Коротченко: Ходжалинский геноцид – это установленное преступление

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко рассказал о значении поисков жертв геноцида в Ходжалы для расследования военных преступлений Армении, совершенных в начале Карабахской войны.

«Ходжалинский геноцид – это установленное преступление, которое было совершено армянскими военными и террористическими элементами, прибывшими с Ближнего Востока для участия в боевых действиях на стороне армянских вооруженных формирований. Каждое обнаружение жертв тех страшных событий – это возможность для комплексного проведения и экспертизы и, самое главное, юридических действий по поиску и привлечению виновных к ответственности. Потому что преступления военного характера против гражданского населения не имеют срока давности. Следовательно, его участники и организаторы, если они живы, могут быть привлечены к ответственности», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

«Я полагаю, необходимо инициировать признание парламентами ведущих стран мира и международными организациями фактов геноцида в Ходжалы. С этой целью нужно создавать юридическую основу для проведения международного судебного процесса над армянскими политиками и военными, кто отдавал преступные приказы и кто их выполнял. Существует большая доказательная база в виде соответствующего архива фото- и кинодокументов того времени. А каждое найденное захоронение жертв дает еще более сильные документальные свидетельства, реальную фактуру следов преступлений. Все они станут новой доказательной базой для будущего международного процесса над армянскими преступниками», – подчеркнул Игорь Коротченко.

«По каждому найденному захоронению Азербайджан проводит подробные расследования, и желательно, чтобы всем новым фактам военных преступлений Армении давалась также международно-правовая оценки с приглашением зарубежных экспертов. Нужно, чтобы факты, которые будут зафиксированы, были максимально доступны, в том числе для зарубежных стран, которые объективно смотрят на события Карабахской войны и не отмечаются какой-либо ангажированностью», – добавил главный редактор «Национальной обороны».

Теги:
Из этой рубрики
Коротченко: Ходжалинский геноцид – это установленное преступление
Мнения

Коротченко: Ходжалинский геноцид – это установленное преступление

2024/04/27, 11:09
С наступлением какой войны на Западе выразил согласие Илон Маск?
Мнения

С наступлением какой войны на Западе выразил согласие Илон Маск?

2024/04/27, 08:56
НАТО: С чем придет Рютте?
Мнения

НАТО: С чем придет Рютте?

2024/04/26, 16:01
Фархад Мамедов: Россия будет реагировать, причем жестко
Мнения

Фархад Мамедов: Россия будет реагировать, причем жестко

2024/04/25, 10:00
Фазиль Мустафа: Серьезное столкновение сил в Армении вполне вероятно
Мнения

Фазиль Мустафа: Серьезное столкновение сил в Армении вполне вероятно

2024/04/24, 15:02
Рустамзаде: Вера населения «постсовка» остается непоколебимой
Мнения

Рустамзаде: Вера населения «постсовка» остается непоколебимой

2024/04/24, 00:03
Коротченко призвал Россию, Азербайджан, Турцию и Иран объединиться против Запада
Мнения

Коротченко призвал Россию, Азербайджан, Турцию и Иран объединиться против Запада

2024/04/23, 23:49
Генсек ОДКБ: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе
Мнения

Генсек ОДКБ: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе

2024/04/22, 12:49
Маск не видит выхода из конфликта в Украине
Мнения

Маск не видит выхода из конфликта в Украине

2024/04/22, 00:45