Баку и Бишкек нарастят товарооборот до $500 млн

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Кыргызстан и Азербайджан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США к 2030 году.

Об этом заявил глава ведомства Данияр Амангельдиев на втором заседании Межгосударственного совета между Кыргызстаном и Азербайджаном.

«Мы нацелены к 2030 году обеспечить уровень товарооборота между нашими странами на порядка 500 миллионов долларов США. Мы готовы обеспечить рынок Азербайджана качественной сельскохозяйственной продукцией (картофель, фасоль, орехи), макаронными изделиями, продукцией стекольного производства, электролампами и прочим», – сказал Амангельдиев, которого цитирует министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Министр отметил, что стремительно развивающиеся двусторонние отношения создали наилучшие возможности для наращивания и расширения торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Амангельдиев упомянул, что для обеспечения активной работы на среднесрочной основе подготовлена насыщенная программа сотрудничества между странами до 2029 года, которая включает в себя все перспективные направления – наращивание товарооборота, развитие транспортных сообщений, финансово-банковскую, культурно–гуманитарную и другие сферы.