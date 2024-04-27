Спецслужбы США заявили о непричастности Путина к ликвидации Навального

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Президент России Владимир Путин не имеет никакого отношения к смерти оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США

Как говорится в материале, к аналогичным выводам пришли эксперты Центрального разведывательного управления, Управления директора национальной разведки, а также разведывательного подразделения Государственного департамента США.

«Американские спецслужбы установили, что (президент РФ) Путин… не отдавал приказ убить Навального, сообщили люди, знакомые с этим вопросом», – пишет Wall Street Journal.

Не смотря на выводы американского разведсообщества, власти США не спешат их комментировать и отменять санкции, введенные в отношении России «по случаю» смерти Навального.