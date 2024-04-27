КШУ в армии Азербайджана подошли к концу (фото)

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Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым на 2024 год, командно-штабные учения в азербайджанской армии завершены. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием подразделения, приведённые в разную степень боеготовности, выведены в резервные районы и районы назначения, обеспечено развертывание и маскировка органов управления на местности.

В ходе учений уточнены действия по выполнению различных задач на карте, заслушаны доклады командиров о принятых решениях, исходя из сложившейся тактической обстановки.

Все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были успешно выполнены.

На учениях, проводимых с целью дальнейшего совершенствования навыков оперативного принятия решений командного состава, взаимодействия штабов, а также их способности управлять боем в сложных условиях, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и решимость.