Следком Армении отреагировал на участие военных в протестах (обновлено)

256 Просмотров

10:55 Следственный комитет Армении высказался о присоединении контрактников к протестам против возвращения Азербайджану 4-х сел Газахского района.

Следком Армении опубликовал видео, на котором военнослужащие, накануне прибывшие на место акции протеста в Киранце, выражают сожаление в связи со своими действиями и просят не политизировать ситуацию.

В частности, контрактный военнослужащий Асатур Чобанян заявил, что вместе с сослуживцами отправился в село Киранц, где их встретили участники акции протеста и журналисты. Было заявлено, что военные присоединились к участникам акции.

«Сообщаю вам, что это ложь. Мы отправились туда под влиянием момента, о чем сожалеем. И прошу не политизировать это», – заявил Чобанян.

По его словам, военные должны выполнять поставленные перед ним задачи.

Другой военный – Феликс Балинян – заявил, что они не разделяют политических взглядов участников акции. А их появление там стало «случайностью».

«Мы сожалеем о произошедшем, и просим все это не политизировать», – сказал Балинян.

В свою очередь, СК сообщает, что, по данным военной полиции (на основе анализа видеозаписей в СМИ), 26 апреля 2024 г. группа военных присоединилась к участникам акции на дороге Киранц-Воскепар, заявив о том, что сложила оружие и подразумевая отказ от выполнения служебных обязанностей.

В Главном военном следственном управлении СК было инициировано дело по статье (отказ военнослужащего выполнять служебные обязанности). В СК выяснили, что офицер А.Ч. (Асатур Чобанян) и прапорщик Ф.Б., узнав из интернета об инциденте между демонстрантами и полицией, предложили своим 13 сослуживцам отправиться туда для ознакомления с ситуацией.

«Некоторые из участников акции неожиданно заявили, что они якобы присоединились к ним и сложили оружие, а находящиеся на месте журналисты начали их снимать», – говорится в заявлении СК.

Убедившись, что там не происходит ничего необычного, они вскоре ушли от места скопления демонстрантов.

***

09:33 Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления информации о присоединении военных – контрактников к акциям протеста в Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне приграничных территорий.

Ранее общественная инициатива «Тавуш во имя родины» сообщила о присоединении военнослужащих-контрактников к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области.

«В сети появилось видео, на котором люди в военной форме присоединились к политической акции в Киранце. Военная полиция министерства обороны Армении принимает меры, чтобы установить личности людей в военной форме и дать оценку распространяемой информации», – говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом в минобороны предупредили, что «любая попытка вовлечения вооруженных сил в политические процессы получит соразмерную юридическую оценку».