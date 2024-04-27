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МИД КНДР – США: Ответные меры Пхеньяна не имеют предела

МИД КНДР - США: Ответные меры Пхеньяна не имеют предела

Наихудшая в мире ситуация с соблюдением прав человека сохраняется в США, где наблюдаются системные репрессии, а также межнациональная и межрелигиозная конфронтация, передает ТАСС, ссылаясь на комментарий МИД Китая по факту обнародования американским Госдепартаментом доклада о ситуации с правами человека в мире, в том числе в народной республике.

«МИД КНДР решительно осуждает и отвергает публикацию Госдепартаментом США «доклада о соблюдении прав человека», основанного на лжи и фальсификациях, предрассудках и враждебности», – говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи. В ведомстве такие шаги Вашингтона назвали вмешательством во внутренние дела.

Представитель МИД обратил внимание на то, что Госдепартамент, публикуя этот доклад, должен «писать письменное признание» и «получать справедливую оценку других стран» относительно «ужасной ситуации» с правами человека в самих Соединенных Штатах, которая «широко известна как наихудшая в мире».

«Именно в США беспрерывно продолжаются серьезные нарушения прав человека, включая системные репрессии своего народа, межнациональную, межрасовую и межрелигиозную конфронтацию, различные насильственные преступления», – указывается в заявлении.

Представитель МИД КНДР также обратил внимание на высказывания американских чиновников о «необходимости информационного проникновения в Корею». «Это является проявлением весьма вредоносной политической интриги и опасным политическим вызовом, направленным на развал нашего строя изнутри», – подчеркнул он, заверив, что ответные меры Пхеньяна «не имеют предела».

Госдепартамент 23 апреля опубликовал доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире.

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