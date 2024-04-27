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Главное Мир

Против протестующих армян применили светошумовую гранату, есть пострадавшие

Против протестующих армян применили светошумовую гранату, есть пострадавшие

В результате применения светошумового специального средства в селе Киранц Тавушской области Армении были госпитализированы 5 граждан (4 женщины, 1 мужчина) и двое сотрудников полиции. Об этом сообщает «Национальный фронт».

Сообщается, что после осмотров все они были выписаны из больницы.

Поздно вечером 26 апреля жители Киранца окружили одну из машин, пытавшуюся проехать по дорогу, которую они заблокировали в знак протеста против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по которому 4 села Тавуша должны отойти Азербайджану.

Протестующие потребовали от находившихся в машине людей выйти. Они полагали, что в машине находятся геодезисты, которые должны провести картографические работы.

Чтобы открыть дорогу для проезда автомобиля без номеров, «черные береты» начали применять силу к гражданам, произошло столкновение между гражданами, перекрывшими дорогу, и полицией.

Протестующие сообщили, что во время столкновения полицейские применили светошумовую гранату. Полиция опровергает эту информацию.

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Против протестующих армян применили светошумовую гранату, есть пострадавшие

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