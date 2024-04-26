Ильхам Алиев пригласил Урсулу фон дер Ляйен в Баку

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приглашена на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в Баку.

Об этом сообщил посол Азербайджана в Бельгии и руководитель миссии при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов.

«Выражаю глубокую признательность дипломатическому советнику председателя Европейской комиссии господину Фернандо Андресену-Гимарайешу за основательный обмен мнениями о настоящем и будущем отношений ЕС-Азербайджан. Эта встреча также стала хорошей возможностью для передачи президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письма-приглашения на COP29 от президента Азербайджана Ильхама Алиева», -поделился дипломат.