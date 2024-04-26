СМИ опубликовали подробное описание Стамбульских соглашений между Украиной и Россией

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Немецкое издание Die Welt публикует подробное описание проекта мирного договора об окончании войны между Украиной и Россией на основе Стамбульских соглашений, который так и не был подписан весной 2022 года.

В статье об этом документе говорится, что обе воюющие стороны согласовали его к 15 апреля 2022 года.

По информации издания было согласованы практически все моменты, кроме нескольких, которые «должны были обсудить лично Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече на высшем уровне, но этого так и не произошло».

В частности, согласно статье 1 проекта договора, Украина обязалась соблюдать «постоянный нейтралитет». Таким образом, Киев отказался от любого членства в военном союзе. В том числе и в НАТО.

Украина также согласилась никогда не «получать, не производить и не приобретать» ядерное оружие, не допускать в страну иностранные войска и не предоставлять свою военную инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, для другой страны.

Кроме того, Киев воздержался от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в каких-либо военных конфликтах. Согласно статье 3 документа, ничто прямо не мешало Киеву стать членом ЕС.

Взамен Россия пообещала больше не нападать на Украину. Чтобы Киев мог быть в этом уверен, Москва согласилась, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия — могут предоставить Украине всеобъемлющие гарантии безопасности. В статье 5 проекта договора Киев и Москва договорились о механизме, напоминающем положение о помощи НАТО.

В случае «вооруженного нападения на Украину» государства-гаранты обязуются поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в уставе ООН, в течение максимум трех дней. Эта помощь могла бы осуществляться «совместными действиями» всех или отдельных держав-гарантов.

Согласно статье 15, этот договор должен был быть ратифицирован каждым подписавшим его государством, чтобы гарантировать обязательную силу в соответствии с международным правом.

Однако гарантии безопасности, которые лежали на столе весной 2022 года, потребовали бы одобрения США, Китая, Великобритании и Франции. Россия также хотела включить Беларусь, а Киев хотел включить Турцию.

Статья 8 гласит, что Крым и порт Севастополь исключены из гарантий безопасности. Таким образом, Киев фактически предоставил России контроль над полуостровом.

В документе остается неясным, какая часть восточной Украины должна быть исключена из обещаний государств-гарантов о защите и, соответсвенно, остаться под контролем РФ.

Но Стамбульское коммюнике показывает, что Киев согласился исключить части Донецкой и Луганской областей, которые Россия уже контролировала до начала войны.

В ходе переговоров Россия дала понять о своей готовности уйти из Украины, но не из Крыма и той части Донбасса, которая должна быть исключена из гарантий безопасности. То есть, Россия должна была отвести войска, по сути, на линию 24 февраля 2022 года.

Россия потребовала, чтобы в случае нападения все государства-гаранты дали согласие на активацию механизма помощи. Это дало бы Москве право вето на применение защитного механизма. Кроме того, Москва отвергла требование Украины о том, чтобы государства-гаранты могли создать бесполетную зону над Украиной в случае нападения.

Также нерешенным оставался вопрос о будущей численности украинской армии. Согласно «Приложению 1», Москва потребовала от Киева сократить свою армию до 85 тысяч солдат. Украина предложила контингент численностью 250 000 солдат.

Разошлись мнения и по поводу количества военной техники. Россия требовала сократить количество танков до 342, тогда как Киев хотел сохранить до 800. Украина хотела лишь сократить количество бронетехники до 2400, тогда как Россия требовала, чтобы осталось только 1029.

Разница была также велика, когда дело касалось артиллерийских орудий. Москва планировала 519, Киев – 1900. Киев хотел сохранить 600 систем залпового огня с дальностью до 280 километров, по задумке России, их должно было быть 96 с максимальной дальностью 40 километров; По желанию России количество минометов должно быть сокращено до 147, а противотанковых ракет – до 333, по желанию Киева – до 1080 и 2000 соответственно.

Кроме того, украинские ВВС должны были быть сокращены. Москва требовала оставить 102 истребителя и 35 вертолетов, Киев настаивал на 160 самолетах и 144 вертолетах. По российским предложения у ВМС Украины должно было остаться два боевых корабля, по украинским – восемь.

Также Украина не дала согласия на часть требований РФ – сделать русский язык вторым официальным языком в Украине, снять взаимные санкции и отозвать иски в международных судах, а также законодательно запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм».

Статья 18 проекта договора показывает, что переговорщики предполагали в то время, что Зеленский и Путин подпишут документ в апреле 2022 года.

Но даже с учетом того, что часть пунктов оставались спорными, проект соглашения показывает, насколько стороны близки к возможному мирному соглашению в апреле 2022 года, отмечает издание. Путин и Зеленский должны были решить оставшиеся разногласия в личной беседе.

«Даже после более чем двух лет войны сделка все еще кажется выгодной в ретроспективе. «Это была лучшая сделка, которую мы могли бы заключить», – сказал член тогдашней украинской переговорной делегации Die Welt. Украина уже несколько месяцев находится в обороне и несет тяжелые потери. Оглядываясь назад, Украина в то время была в более сильной переговорной позиции, чем сейчас. Если бы война с потерей могла быть прекращена примерно через два месяца, это спасло бы жизни бесчисленных людей и много страданий», – пишет издание.

«Указание на то, почему Путин и Зеленский так и не встретились на ожидаемом заключительном мирном саммите, было дано украинским переговорщиком Давидом Арахамией в телевизионном интервью в ноябре 2023 года. Он сказал, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 9 апреля приехал в Киев и заявил, что Лондон не будет подписывать «ничего» с Путиным – и что Украина должна продолжать боевые действия. Позже Джонсон отверг это утверждение. Однако есть основания подозревать, что предложение предоставить гарантии безопасности Украине по согласованию с Россией на этом этапе уже провалилось», – резюмирует Die Welt.