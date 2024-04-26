США выделили 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине

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Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина после заседания в формате «Рамштайн».

«Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине», – сказал он.

По его словам, это позволит США закупать оружие, которое производится американскими предприятиями. Остин добавил, что этот пакет помощи является самым большим.

«Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет «земля-воздух». Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание», – добавил чиновник.