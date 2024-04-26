Завтра будет ограничено движение на одной из улиц Баку

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Завтра с 09:00 до 22:00 до 28 апреля в связи с ремонтными работами на улице Эльшана Сулейманова в Баку (на участке от улицы Бахруза Нуриева до улицы Джамшида Нахчыванского) будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Водителей просят быть внимательными при движении на данном участке в указанные часы, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с требованиями временных дорожных знаков. Приносим извинения гражданам за возможные временные неудобства», – говорится в заявлении агентства.