Зеленский заявил, что Украина формирует новые бригады

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют новые бригады, но они нуждаются в поставках западного оружия и техники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине в онлайн-формате.

«Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Они нуждаются в поддержке так же, как наши бригады, которые уже действуют на фронте», – сказал он, подчеркнув, что эта поддержка «должна быть достаточной и своевременной».

При этом, сказал украинский президент, Киеву в первую очередь нужны дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot и ракеты к ним, причем срочно.