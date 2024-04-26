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Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) стал победителем чемпионата Европы, проходившего в столице Хорватии Загребе.

Трехкратный чемпион Европы, победивший в полуфинале Адиля Османова (Молдова), одолел своего противника и в решающей встрече, передает Report.

Одержавший победу над Данилой Лаврентьевым (AIN) Х.Гейдаров вошел в историю азербайджанского дзюдо как единственный 4-кратный чемпион Европы.

Другие представители Азербайджана – Рашид Мамедалиев (73 кг) и Зелим Тчкаев (81 кг) – выступили неудачно.

Отметим, что в первый день соревнований серебряную медаль завоевал Балабей Агаев (60 кг).

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