Эрдоган опроверг утверждения о передаче Израилю сведений с натовской РЛС в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг утверждения о том, что данные с радиолокационной станции (РЛС) в городе Кюреджик на юго-востоке республики передавались Израилю при воздушной атаке на него Ирана. Выступая на конференции Межпарламентской иерусалимской платформы в Стамбуле, он заявил, что сведения с этой станции передаются исключительно союзникам Турции по НАТО.

«Радарный центр в Кюреджике не имеет и не может иметь никаких отношений, связей или контактов ни с одним государством, кроме нашего, а также с альянсом [НАТО]», – сказал он.

Эрдоган также отверг обвинения в антисемитизме.

«Турция не прекратит поддержку Палестины и не будет молчать в условиях, когда Израиль совершает геноцид в Газе», – заявил Эрдоган.

Он отверг направленные против него обвинения в антисемитизме и подчеркнул, что никто «не наденет цепи» на его сердце или волю.

«Администрация Израиля считает, что может заставить нас замолчать, обвинив в антисемитизме. Что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, это бесполезно. Вы не сможете надеть цепи на сердце или волю Тайипа Эрдогана», – сказал он, выступая в Стамбуле на конференции Межпарламентской иерусалимской платформы.

«Мы не свернем со своего пути, потому что верим в Аллаха и в день расплаты. Никто не должен ждать от нас, что мы будем безмолвствовать в условиях чинимого в Газе геноцида», – заявил Эрдоган.