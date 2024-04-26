На освобожденных территориях Азербайджана будут искать драгметаллы

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На освобожденных территориях Азербайджана планируется разведка месторождений и оценка запасов черных, цветных и благородных металлов.

Об этом сообщает Агентство геологической разведки при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, геологоразведочные работы будут проведены в Зангиланском, Губадлинском, Ходжавендском, Агдамском и Агдаринском районах. Кроме того, в Горанбойском и Гёйгёльском районах будут вестись поиски гипса, ангидрита, а также кварцитов для песчано-гравийных смесей.