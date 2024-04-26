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Главное Мир

США продолжат поддерживать ЦАХАЛ

США продолжат поддерживать ЦАХАЛ

Власти США не будут вводить санкции в отношении подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на письмо госсекретаря Энтони Блинкена.

Американская сторона исходит из того, что Израиль предпринимает шаги по решению указанной проблемы. Решение США «не приведет к задержке предоставления какой-либо американской помощи, и Израиль сможет получить всю сумму, выделенную Конгрессом», написал Блинкен в письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону.

В соответствии с Законом Лихи, американские военные обязаны отказывать в предоставлении оружия, обучении и другой военной помощи любому иностранному военному подразделению, которое совершает грубые нарушения прав человека. При этом закон содержит исключение для стран, которые предприняли шаги, чтобы «привлечь к ответственности виновных членов подразделения», говорится в письме Блинкена.

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