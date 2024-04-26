Турция стремится внести вклад в продуктивность COP29 в Азербайджане

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Турция проводит серьезную подготовительную работу в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку с тем, чтобы внести максимальный вклад в продуктивность предстоящего мероприятия. Мы готовы всесторонне содействовать дружественному и братскому Азербайджану в этом вопросе.

Об этом сказал заместитель министра промышленности и технологий Турции, профессор Ахмет Йозгатлыгиль, принявший участие в Международной конференции космических технологий региона Центральной Евразии (STC) в Анкаре.

По его словам, Турция и Азербайджан не только развивают двустороннее сотрудничество, но и поддерживают друг друга на международных площадках.

В качестве примера Йозгатлыгиль напомнил о Международном астронавтическом конгрессе, прошедшем в 2023 году в Баку, где было принято решение о проведении очередного подобного мероприятия в 2026 году в Анталье. «Активную поддержку данной инициативе высказала азербайджанская сторона, за что мы признательны братскому государству», – сказал замминистра.

Он также подчеркнул значимость взаимодействия Анкары и Баку на авторитетных международных площадках, таких как Международная конференция космических технологий региона Центральной Евразии (STC) и Организация тюркских государств (ОТГ).

Замминистра отметил, что очередная международная конференция STC состоится в Баку в 2025 году, а в ее рамках будет организована встреча представителей космических агентств тюркских государств.

«В современном мире технологии работают в связке друг с другом. Отдельно взятой стране очень трудно управлять сетью спутников. В данной связи важно международное сотрудничество, в том числе между тюркскими государствами», – уверен замминистра.

Он сообщил, что до конца текущего года в Стамбуле намечена министерская встреча стран-членов ОТГ по теме инноваций и исследований. «Предстоящая встреча нацелена на углубление диалога между тюркскими странами не только в сфере космоса, но и информационных технологий, инноваций, совместных инвестиционных фондов», – отметил он.