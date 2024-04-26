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К 2040 году в мире появится новый немецко-французский танк

К 2040 году в мире появится новый немецко-французский танк

Франция и Германия достигли договоренностей по созданию танка будущего MGCS (Main Ground Combat System – основная наземная боевая система), который должен быть готов к 2040 году. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала France 2.

«Для создания нового танка мы возьмем лучшее от компаний Франции и Германии, – сказал Лекорню. – Это произойдет к 2040 году». По его словам, новый танк сможет выдержать конкуренцию на международном рынке, которая будет очень высокой к середине XXI века.

В X (ранее Twitter) Лекорню уточнил, что в соответствии с подписанным соглашением будет начат первый этап работ над созданием танка будущего.

Ранее сообщалось, что реализуют проект германские компании Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall и французская Nexter Systems. По информации газеты Bild, экипаж нового танка будет состоять из двух человек. Планируется, что новый танк будет иметь гибридный двигатель и в комбинации с более легкой и прочной броней будет потреблять меньше топлива, сможет дольше обходиться без дозаправки.

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