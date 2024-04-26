В рамках ОТГ подписан первый контракт по космосу

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Коммерческий контракт был подписан между Космическим агентством Министерства цифрового развития и транспорта (Азеркосмос) и турецким оператором спутниковой связи Türksat в рамках встречи руководителей космических агентств Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре, сообщили в Азеркосмос.

Благодаря этому сотрудничеству Türksat будет использовать ресурсы спутника Azerspace-2 в своих проектах передачи данных в Африке.

Параллельно «Азеркосмос» сможет воспользоваться новыми спутниковыми технологиями Türksat.