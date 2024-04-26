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Ведущими разработчиками технологий БПЛА в мире стали США, Китай и Россия

Ведущими разработчиками технологий БПЛА в мире стали США, Китай и Россия

В мире резко выросло число патентов на беспилотники на фоне «новой гонки вооружений», сообщает РБК со ссылкой на The Independent.

По данным издания, Китай, Россия и США вошли в пятерку ведущих разработчиков технологии БПЛА.

Издание со ссылкой на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности пишет, что в период с 2022 по 2023 год число заявок на регистрацию патентов в этой сфере выросло на 16%.

Бывший аналитик Министерства обороны США Марсель Плихта назвал эту тенденцию частью новой глобальной гонки вооружений, которая отличается от традиционного производства танков и винтовок и стимулируется развитием технологического сектора. По его словам, популярность применения беспилотников в том числе начала расти на фоне конфликта в Украине.

«Это не обязательно технологическая революция — это просто пример применения технологий беспилотных летательных аппаратов для получения преимуществ на поле боя», – считает эксперт.

По данным издания, в период с 2022 по 2024 год Россия подала на регистрацию 342 патента, Украина – четыре. 87% соответствующих заявок за минувший год поступило из Китая, США оказались на втором месте с 858 патентами.

Наибольшей популярностью пользуется технология китайского производителя беспилотников DJI. По словам Плихта, подобные дроны-квадрокоптеры идеальны для использования на поле боя за счет небольшого размера и возможности оснащения камерой и взрывчаткой. Им нет альтернативы в США, признал он.

«Мы видим рост инвестиций в исследования беспилотных летательных аппаратов со стороны оборонных предприятий, поскольку правительства понимают, что они участвуют в фактической гонке вооружений в этой области», – сказал сотрудник юридической фирмы по вопросам интеллектуальной собственности Mathys & Squire Эндрю Уайт.

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