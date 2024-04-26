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Пашинян: Будущее Армении в настоящее время находится на столе переговоров

Пашинян: Будущее Армении в настоящее время находится на столе переговоров

«Мы дошли до того момента, что будущее Армении сейчас находится на столе переговоров». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает news.am.

По его словам, перед правительством стоит важный вопрос, который необходимо решить относительно существования Армении в ближайшие десятилетия: «Существует проблема домов, дорог, но я хочу, чтобы мы констатировали, что ни в одном селе мы не решаем проблему этих домов, дорог. Мы решаем вопрос существования Армении в ближайшие десятилетия. Наша миссия – пройти этот чрезвычайно важный этап», – добавил глава правительства Армении.

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