В Германии ощущается нехватка солдат

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В Германии в настоящее время наблюдается нехватка солдат. Президент Ассоциации резервистов Бундесвера Патрик Зенсбург проанализировал, сколько солдат понадобится для защиты Германии в чрезвычайной ситуации.

Согласно аналитической выкладке П.Зенсбурга, для защиты Германии потребуется 800 тыс. солдат. В настоящее время в Бундесвере насчитывается всего около 200 тыс. действующих солдат. Зенсбург сейчас призывает провести медицинские осмотры 900 тыс. граждан, чтобы восполнить дефицит резервистов.

После многих лет разоружения Бундесвера Германия собирается снова стать «пригодной к войне». Министр обороны Борис Писториус недавно объявил о планах создания «Бундесвера новой эпохи».

По данным Бундесвера, на данный момент в армии служат всего 34,6 тыс. резервистов, что слишком мало для текущих нужд – без учета острой чрезвычайной ситуации. В настоящее время необходимо в общей сложности 60 тысяч резервистов, которые будут проходить регулярные учения.