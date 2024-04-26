Алиев заявил, что Азербайджан будет важным партнером Европы на долгие годы

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В Европе растет спрос на природный газ – газ из новых источников. Если в 2021 году мы поставили в страны Европейского Союза 8 миллиардов кубометров газа, то в этом году эта цифра достигла 12 миллиардов. Мы вкладываем дополнительные инвестиции и выделяем дополнительные средства для поддержки европейских стран в этом вопросе.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Таким образом, Азербайджан, богатый как традиционными видами энергии, так и возобновляемыми видами энергии, и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы», – подчеркнул глава государства.