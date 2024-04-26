В Азербайджане электронизированы медицинские справки

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В соответствии с указом президента Азербайджана «Об электронизации документооборота между государственными органами», подписанным 1 августа 2023 года, ускорен процесс перехода к безбумажному делопроизводству с использованием передовых информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, началось применение цифрового управления. Во всех подведомственных TƏBIB медицинских учреждениях успешно внедряются электронизация и информационные технологии, чтобы сделать медицинское обслуживание граждан более гибким и доступным. В рамках проводимой работы в этой области были электронизированы медицинские справки для приема на работу, а также для получения водительских прав, сообщают СМИ.

С 1 мая обе медицинские справки можно будет оперативно получить в медицинских учреждениях в электронной форме. В 14 медицинских учреждениях города Баку, в поликлиниках при Бакинском главном центре здравоохранения, 56 центральных районных больницах, уже создана необходимая инфраструктура для получения электронных справок, сформированы ресурсы, проведены тренинги персонала и успешно завершен этап адаптации к процессу.

В связи с презентацией электронной медицинской справочной службы состоялся брифинг с участием исполнительного директора TƏBIB Вугара Гурбанова, представителей подведомственного TƏBIB ООО «Цифровые медицинские решения», министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, науки и образования, а также представителей СМИ.

Открывая мероприятие вступительным словом, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов отметил, что в стране начался новый этап в развитии информационно-коммуникационных технологий, в частности в области электронизации государственных услуг. Он рассказал о важности цифровизации в сфере здравоохранения, процесса внедрения инновационных технологий в медицине.

«В настоящее время наиболее часто упоминаемые обращения в подведомственные медицинские учреждения TƏBIB связаны с получением медицинских справок для приема на работу, учебные заведения и для получения водительских прав. В течение 2023 года 28 893 человека получили медицинские справки для приема на работу и в высшие учебные заведения, колледжи, лицеи, а 4 404 человека – для получения водительских прав. В рамках многолетнего сотрудничества TƏBIB с министерствами внутренних дел, труда и социальной защиты населения электронные справки уже интегрированы в соответствующие подсистемы. В настоящее время министерством науки и образования также осуществляется электронизация справок о состоянии здоровья для поступающих в школы, колледжи, лицеи», – отметил Вугар Гурбанов.