Парламент снова занят осуждением

305 Просмотров

На этой неделе в стенах Милли Меджлиса прозвучали совершенно нелепые фразы. Депутаты обсуждали «незаконность» гражданского брака. Да, да, вы не ослышались – «незаконность». Так, 23 апреля Фазаил Агамалы сказал, что гражданским браком мы заразились от европейцев. Но если согласно исследованиям, в Европе количество гражданских браков пошло на спад, то в Азербайджане, наоборот, возросло и эта динамика роста стабильна: «За последние 10 лет число детей, рожденных в гражданском браке, в городах возросло в три раза, а в районах и деревнях – в шесть раз».

А спикер парламента и вовсе заявила, что гражданские браки незаконны, и что мужчина и женщина не должны состоять в таких отношениях. Абсурд полный, конечно, особенно когда он звучит из уст представителей законодательного органа, которые, как никто другой, должны знать, что гражданский брак не может быть незаконным, потому как он не запрещен – это всего лишь отношения мужчины и женщины, не зарегистрированные в ЗАГСе, а мы, напомним, живем в светском государстве, где представители противоположного пола вольны не только выбирать себе партнера, но и форму отношений. И никто не имеет права не только запрещать такие отношения, но и осуждать их.

Другое дело, что депутаты выразились неправильно. Возможно, они хотели высказаться в поддержку укрепления института семьи в Азербайджане, поскольку в последние годы в стране действительно наблюдается разрушение социальных ценностей и стремительный рост разводов. Тем более удивительно, что парламентарии не могут четко выразить свои мысли и от того говорят глупости. А ведь владение ораторским искусством для политиков и депутатов первостепенно.

И раз уж пошла такая пьянка, то не гражданские браки нужно осуждать и запрещать, а лучше бы подумать на тем, как принять законы и программы поддержки молодых семей. А это не только пособие по беременности и родам и единовременное пособие при рождении ребёнка, но и ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на ранних сроках беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 3 лет, ежемесячное пособие на ребёнка с 3 до 7 лет, ежемесячное пособие на ребёнка с 8 до 17 лет, материнский капитал за первого и второго ребёнка, пособие при рождении третьего и последующего детей.

Уверяем вас, после таких социально-правовых реформ все гражданские пары побегут в ЗАГС регистрировать свои отношения. И вопрос гражданских браков отпадет сам собой.

Однако у нас не только всего этого нет, но и семья с тремя детьми многодетной в Азербайджане не считается, это при том, что в большинстве случаев современные азербайджанские семьи ограничиваются двумя детьми. А будучи матерью троих детей, я могу сказать, как это сложно – полноценно растить и воспитывать, даже двум работающим родителям. Не говоря уже об остальных. Все твои мысли заняты только тем, как достать средства на пропитание, образование, одежду, лечение и так далее. И все это бремя лежит на плечах исключительно родителей, помощи от государства нет.

Поэтому даже те, кто регистрируют свой брак, столкнувшись с бытовыми проблемами, которые засасывают словно воронка уже сразу после появления первого ребенка, очень скоро переходят в фазу бесконечных конфликтов и взаимных обвинений, которые, в свою очередь, заканчиваются разводом. А остальные, видя это, не торопятся регистрировать свои отношения, потому как боятся ответственности. Молодежь понимает, что может не справиться, и гражданским браком снимает с себя всякую ответственность.

И тут не осуждать нужно, а помогать…

Рамелла Ибрагимхалилова