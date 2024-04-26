Шольц: В Баку будут обсуждены вопросы финансирования климатических целей

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В Баку будут обсуждаться вопросы финансирования новых климатических целей после 2025 года.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал, выступая на Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога в Берлине.

Он отметил, что по сравнению с тем, что было 15 лет назад, в настоящее время речь идет не только о применении технологий будущего, но и о финансировании экономически эффективных технологий.

«По данным ведущих независимых экспертных групп по климатическому финансированию, к 2030 году в развитых и развивающихся странах потребуется 2,4 трлн долларов в год на модернизацию технологий. Это большая цифра. Средств одной страны или небольшой группы стран здесь будет недостаточно. Многим странам необходимо присоединиться для осуществления таких масштабных инвестиций”, – добавил Шольц.