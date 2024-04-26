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Алиев: Потребность в наших нефтегазовых ресурсах будут испытывать в течение еще долгих лет

Алиев: Потребность в наших нефтегазовых ресурсах будут испытывать в течение еще долгих лет

Потребность в наших нефтегазовых ресурсах, в том числе на европейских рынках, будут испытывать в течение еще долгих лет.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога» 26 апреля в Берлине.

Напомнив о подписании в 2022 году соглашения о партнерстве с ЕС в сфере энергетики, глава государства заявил, что сегодня поставки азербайджанского газа в Евросоюз увеличиваются.

По его словам, как страна, богатая ископаемыми ресурсами, Азербайджан является членом платформы ОПЕК+, что дает нам дополнительное преимущество.

«Страны, богатые природными ресурсами, газом и нефтью, должны лидировать в борьбе с изменением климата. Таким образом, эти различные платформы создадут у нас хороший дух солидарности, позволив нам достичь наших целей. Как только наша страна была выбрана местом проведения СОР29, ряд СМИ сосредоточили свое внимание на нашем энергетическом портфолио», – подчеркнул президент.

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