За деньги – да! Продается прокурор, цена договорная

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Визит в Германию президента Азербайджана Ильхама Алиева, судя по всему, изрядно напугал армянских лоббистов разного калибра. Ещё накануне ереванские СМИ и телеграм-каналы гордо заявили: во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед канцелярией федерального правительства ФРГ пройдёт пикет! В нём примут участие члены Центрального совета армян Германии! А ещё… бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо.

По совести говоря, профессиональный юрист, в чьей биографии есть работа в МУС, в числе участников уличного пикета – это уже карикатура. Но, похоже, господину Окампо выбирать не приходится.

Напомним, этот аргентинский юрист действительно работал в Международном Уголовном суде. Но вынужден был уйти в отставку с должности прокурора МУС после серии громких скандалов с явным коррупционным привкусом. Некоторое время подвязался в качестве «независимого адвоката». Ну и, разумеется, занимался тем, что в политических кругах не очень почтительно именуется «торговлей харей» — то есть подороже продавал клиентам свой имидж «прокурора МУС», хоть и бывшего. Замарался даже в «Панамском досье».

На Южном Кавказе о господине Окампо заговорили в июле 2023 года, когда к нему обратился за помощью главарь хунты в Ханкенди Араик Арутюнян и попросил «оценить ситуацию». Не появившись в Карабахе, господин Окампо за неделю накатал «доклад», где безапелляционно заявил: в Карабахе происходит «геноцид»! В это время, напомним, Азербайджан предлагал и пропустить гуманитарные грузы через ППП «Лачин» с соблюдением формальностей, и отправить гуманитарную помощь по Агдамской дороге. Ну верхушка хунты, где уже заправлял делами не столько Араик Арутюнян, сколько околокремлёвский олигарх Рубен Варданян, от гуманитарных грузов отказывалась.

Юристы-международники находили в докладе Окампо множество профессиональных ошибок. Думающие эксперты и журналисты задавали вопросы: как этот аргентинский юрист взялся «оценивать ситуацию», даже не побывав на месте событий?

Но это не помешало армянской стороне протаскивать доклад Окампо куда только можно и нельзя. На него ссылались в проплаченных статьях во многих СМИ, Армения пыталась апеллировать к этому «документу» даже во время специальных заседаний Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе. Не помогло. По совести говоря, с пониманием, на что ссылаться стоит, а на что – уже нет, в армянской тусовке всегда была известная «напряженка». И это не только мюнхенские дебаты, где Никол Пашинян умудрился ссылаться не на текст резолюций СБ ООН по Карабаху, а на их переложение в «Википедии». Достаточно вспомнить, как, обсуждая «геноцид армян», The New York Times умудрился сослаться как на документ на роман Франца Верфеля «Сорок дней Муса-Дага». Понятно, насколько там оказался востребован доклад Окампо. Все же не роман.

В декабре того же года Окампо написал второй отчёт, где повторил все «установки» первого и для полноты впечатлений объявил «продолжением геноцида» арест своего клиента Араика Арутюняна со стороны азербайджанских правоохранительных органов. Кто заказчики подобного рода «исследований», не стоит даже и гадать. Тем более что судья Верховного суда округа Ориндж в Калифорнии Гассия Апкарян банально проболталась и заявила: «Армянская диаспора «помогла» подготовить антиазербайджанский доклад, автором которого является Луис Окампо». Что и требовалось доказать.

Затем Окампо начал щедро раздавать интервью уже армянским СМИ, обещая обрушить на Азербайджан все мыслимые и немыслимые юридические наказания. Продолжал мелькать на разного рода армянских тусовках, раздавал интервью, позировал перед камерами в посольстве Армении в Аргентине, где ему вручали Медаль Благодарности. Понятно, что это было далеко не единственная «плата за обслуживание». Персоны вроде Окампо бесплатно даже не включат свой компьютер, не говоря уже о докладах. Какие суммы были израсходованы на деятельность бывшего прокурора, понятное дело, Ереван не афиширует.

Тем более здесь предпочитают не уточнять, за какие деньги, к примеру, PR-контора Edelmann протаскивает в эфир CNN Давида Варданяна, сына Рубена Варданяна. Это бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен прямо публикует в интернете, сколько стоят его PR-услуги. А персоны вроде Окампо о своих доходах помалкивают.

Похоронить свою профессиональную репутацию можно по-разному, но Окампо выбрал самый «безотказный» способ – публиковать от своего имени любую чушь, только бы за неё платили. А у армянской политической тусовки на какого рода персон нюх безотказный. И опыт имеется. Тех, кто готов тиражировать по заказу и за деньги армянские мифы, здесь выбирают безошибочно. Не говоря о том, что на родине Окампо, в Аргентине, имеются солидная армянская диаспора с заметным влиянием.

Намеренно оставим в стороне, случайно ли, что именно в Аргентине был совершен крупный теракт против израильского посольства и культурного центра и какую роль здесь сыграли известные позиции армянских радикалов в «чёрном Интернационале» международного терроризма. Это очень большая тема, достойная отдельного и подробного разговора. Но в чем нет сомнений, так это в том, что мантию прокурора Международного Уголовного суда господин Окампо сменил не на цивильный костюм, а на колпак с бубенчиками. А в подобной ситуации остаётся только мелькать на уличных пикетах. Судя по всему, даже «работодатели» господина Окампо понимают: они думали, что приобрели «юридическую звезду» для своего PR-кампании, а на самом деле остались только вспоминать знаменитую фразу братьев Стругацких: «Господин президент воображает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер».

Замените президента на премьера, живописца – на юриста, и станет понятно, что именно «приобрели» армянские стратеги в лице Окампо.

Нурани, обозреватель