МИД потребовал от Европарламента не вмешиваться во внутренние дела Баку

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Баку в очередной раз призывает Европейский парламент прекратить вмешательство во внутренние дела и судебные процессы в Азербайджане.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Айхана Гаджизаде касательно принятой Европарламентом 25 апреля предвзятой резолюции по Азербайджану.

«Автоматическое принятие таких односторонних и предвзятых резолюций без адекватной оценки давно стало обычным явлением для Европейского парламента. Этот шаг – не что иное, как явный политический заказ определенных сил в Европе, нацеленный на дальнейшее ухудшение отношений с Азербайджаном», – отметил он.

Гаджизаде подчеркнул, что некоторые европарламентарии, руководствуясь своими личными интересами, просто заняты продвижением искаженной картины о ситуации в Азербайджане. «Намерения тех, кто выступает за принятие подобных документов, состоит также в том, чтобы отвлечь внимание от действительно острых социально-экономических и политических проблем европейского общества. Кроме того, призывы к санкциям против Азербайджана лишь осложняют отношения между Азербайджаном и Евросоюзом», – добавил он.